Geçen yıl sosyal korumaya ayrılan kaynak yayınlandı

TÜİK, 2021 yılına ait Sosyal Koruma İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre sosyal koruma destekleri, bir önceki yıla göre yüzde 19,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2021yılına ait Sosyal Koruma İstatistiklerine göre sosyal korumaya 785 milyar 662 milyon TL harcandı.

Sosyal koruma harcaması 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 19,9 artış gösterdi.

Sosyal koruma yardımları: 775 milyar 401 milyon TL

Bu harcamanın yüzde 98,7'sini 775 milyar 401 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu.

Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama, 353 milyar 592 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 242 milyar 136 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH'nin yüzde 10,8'ini sosyal koruma harcamaları oluşturdu

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2021 yılında yüzde 10,8 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 10,7 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 4,9 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,3 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,2 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 8,9'u şartlı olarak verildi

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 43,3 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 26,6 ile engelli/malul yardımları ve yüzde 12,2 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 64,8'i nakdi olarak verildi

Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 70,1 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17,6 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 5,7 ile işsizlik yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 38'ini devlet katkıları oluşturdu

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 38'ini devlet katkıları, yüzde 30,6'sını işveren sosyal katkıları ve yüzde 25,9'unu koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 14 milyon 624 bin kişi oldu

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı 2020 yılında 14 milyon 288 bin iken, yüzde 2,4 artarak 2021 yılında 14 milyon 624 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2020 yılında 14 milyon 979 bin iken, 2021 yılında 15 milyon 362 bine yükseldi.