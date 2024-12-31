Geçen yıl turizm amaçlı toplam tüketim 2,3 trilyon TL oldu

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Turizm Uydu Hesabı, 2023" haber bültenini yayımladı.

Turizm uydu hesabı, ulusal hesaplarla uyumlu olacak şekilde, turizmin ekonomik etkilerini arz ve talep yaklaşımı ile ölçmeyi amaçlıyor.

Ülkemizdeki turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2023 yılında 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin TL olarak gerçekleşti.

Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı yüzde 3,7 oldu.

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