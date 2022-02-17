Geçen yıl yabancılar Türkiye genelinde 70 ilden konut satın aldı

Geçen yıl yabancılar, Türkiye genelinde İstanbul ve Antalya olmak üzere 70 şehirden ev satın alarak ilgilerini devam ettirdi.

Yabancıların ülkemizden konut satın alma sayıları gittikçe artıyor. En fazla Marmara Bölgesi'ne ilgi gösteren yabancılar, Karadeniz'i de tercih ediyor.

Geçen yıl Türkiye genelinde ev alan yabancı sayısı 59 bin 282 olarak gerçekleşti. En az 706 konut için ortak hisse yapıldığı görüldü.

EN FAZLA İSTANBUL'DAN KONUT SATIN ALINDI

2021'de İstanbul'dan 26 bin 667 yabancı konut alırken, onu 12 bin 598 ile Antalya, 3 bin 705 ile Ankara izledi.

70 İLDE KONUT SATIŞI YAPILDI

Yabancıya gayrimenkul satış şirketi Nevita'nın araştırmasına göre, 2021'de yabancılar ülke genelinde 70 ilde konut yatırımı yaparken, 11 ilde satılan konutların tamamını yerliler aldı.

İstanbul'u 12 bin 598 yabancı ile Antalya, 3 bin 705 ile Ankara izledi. Mersin'den 2 bin 549, Yalova'dan 1.893, Bursa'dan 1.700, İzmir'den 1.422, Sakarya'dan 1.269, Samsun'dan 1.165, Trabzon'dan 985 yabancı konut aldı. Yabancıların en çok tercih ettiği iller sıralamasında Muğla 11'inci, Kocaeli 12'nci, Aydın 13'üncü, Tekirdağ 14'üncü, Eskişehir 15'inci, Konya 16'ncı, Denizli 17'nci, Düzce 18'inci, Gaziantep 19'uncu, Bolu 20'nci sırada yer aldı.

YABANCILARIN KONUT SATIN ALMADIĞI İLLER

Geçen yıl Ağrı, Artvin, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Mardin, Muş, Tunceli, Ardahan ve Kilis'te yabancılara konut satışı gerçekleşmedi.

Siirt, Bayburt ve Şırnak'tan birer; Bingöl, Zonguldak, Iğdır ve Bartın'dan ikişer; Adıyaman, Tokat ve Yozgat'tan üçer; Çanakkale, Karaman ve Batman'dan dörder yabancı konut aldı.

190 ÜLKEDEN GELEN YABANCILAR KONUT SATIN ALDI

Geçen yıl Türkiye'nin 70 farklı ilinde yabancılara konut satılırken, Türkiye'den bugüne kadar vatandaşı konut alan ülke sayısı 190'a yaklaştı.