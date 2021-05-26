Geçen yıl yüzde 7 daha fazla doğalgaz kullandık

GAZBİR'in 2020 Doğalgaz Sektör Raporu'na göre, Türkiye genelinde geçen yıl konutlarda hane başı ortalama gaz tüketimi 964 metreküp olarak hesaplandı.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 2020 Doğal Gaz Sektör Raporu'na göre, 2020’de konutlarda doğalgaz tüketimi geçen yıl, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 artışla 15 milyar 400 milyon metreküp oldu. Bu dönemde, 47 milyar 700 milyon metreküplük toplam gaz tüketiminin yüzde 32,3'ünü konutlardaki tüketim oluşturdu.

Türkiye, 2020'de dünyada en fazla doğalgaz tüketiminin gerçekleştiği 7'nci ülke olarak kayıtlara geçti.

Doğalgazla elektrik üreten santrallerin tüketimlerinin kuraklık sebebiyle yükselmesi, abone sayısındaki artış ve 2020'nin belirli dönemlerinde ortalama hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi, tüketim artışının nedenleri arasında yer aldı.

Geçen yıl en fazla doğalgaz tüketimi, yüzde 32,3 ile konutlarda gerçekleşirken elektrik santrallerinin payı yüzde 28,6 ve sanayinin payı yüzde 26,7 oldu. Tüketimin kalan kısmını hizmet ve enerji sektörleri oluşturdu.

KONUTLARDA DOĞALGAZ TÜKETİMİ YÜZDE 7 ARTTI

Konutlarda doğalgaz tüketimi 2020'de, bir önceki yıla göre,yüzde 7 artışla 15,4 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl toplam tüketim içinde ikinci sıra yer alan doğalgaz santrallerinin tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla 13 milyar 600 milyon metreküpe, sanayi sektörünün gaz tüketimi, yüzde 3 artışla 12 milyar 700 milyon metreküpe yükseldi.

KONUTLARDA EN FAZLA HANE BAŞI BİRİM TÜKETİMİN GERÇEKLEŞTİĞİ İL, HAKKARİ

Türkiye genelinde konutlarda hane başı ortalama tüketim ise 2020'de 964 metreküp olarak hesaplandı. Konutlarda en fazla hane başı birim tüketimin gerçekleştiği il 1.484 metreküple Hakkari olurken Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzurum en yüksek tüketimin görüldüğü ilk 5 il arasında yer aldı. Tüketimin en az olduğu iller ise sırasıyla Antalya, Mersin, Osmaniye, Muğla ve Hatay oldu.

HANELERİN YILLIK GİDERİ ORTALAMA 1.990 LİRA

Isınma amaçlı doğalgaz kullanan hanelerin yıllık gideri ise ortalama 1.990 lira olarak hesaplandı. Isınma amaçlı gaz kullanan haneler yerli kömür kullanan hanelere göre 482 lira, ithal kömür kullanan hanelere göre ise 1211 lira tasarruf etti.

DOĞALGAZ KULLANAN ABONE SAYISI 17.5 MİLYON

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de doğalgaz kullanan abone sayısı, bir önceki yıla göre 1 milyon artarak 17 milyon 500 bin oldu. Türkiye, doğalgaz abone sayısı bakımından Avrupa'da İtalya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul yaklaşık 5,4 milyonla en fazla aboneye sahip şehir olurken bunu 1.9 milyon aboneyle Ankara ve 973 bin aboneyle Bursa izledi.

BAŞVURU VE FATURA ÖDEMELERİNDE ÇEVRİM İÇİ İŞLEMLER KATLANDI

Geçen yıl gerçekleştirilen 2 milyon 600 bin abonelik başvurusunun 490 bini çevrim içi kanallar üzerinden yapıldı. Salgının etkisiyle 2020'de yapılan çevrim içi abonelik sözleşmesi sayısı, 2019'a göre yüzde 159 arttı.