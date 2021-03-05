Euro
9.0073
-0.1%
Dolar
7.55
0.52%
Altın
412.38
0.49%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
362.000
-1.89%
EXEN Coin
16.09
-1.65%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Geçen yılın fiyatı en çok artan ürünü kırmızı mercimek

    TÜİK'e göre, geçtiğimiz yıl fiyatı en çok artan ürün yüzde 44,31 ile kırmızı mercimek oldu.
    • DHA
    • 05.03.2021 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Geçen yılın fiyatı en çok artan ürünü kırmızı mercimek

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değeri verisini açıkladı.

    Açıklanan verilere göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday fiyatı yıllık yüzde 23,64 artış gösterdi.

    2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler ise, yüzde 44,31 ile kırmızı mercimek, yüzde 27 ile kuru fasulye, yüzde 25,72 ile çeltik ve yüzde 19,34 ile arpa (diğer) oldu. Diğer taraftan, bir önceki yıla göre patates (diğer) yüzde 34,85 ile azalış gösterdi.

    SEBZELERDEN SOFRALIK DOMATES FİYATI YÜZDE 4,46 ARTTI

    2020 yılında bir önceki yıla göre karpuz fiyatında yüzde 44,76, kavun fiyatında yüzde 34,66, hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 9,05 artış gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren ürün ise yüzde 7,78 ile kuru soğan oldu.

    Geçen yılın fiyatı en çok artan ürünü kırmızı mercimek #1

    MEYVELER, İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİNDEN FINDIK FİYATINDA YILLIK YÜZDE 32,35 ARTIŞ YAŞANDI

    Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden, 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösteren diğer ürünler sırasıyla, yüzde 42,35 ile portakal (Washington), yüzde 20,11 ile limon, yüzde 18,57 ile elma (starking) ve yüzde 15,85 ile üzüm (sofralık çekirdekli) oldu.

    MEYVELER, İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİ ÜRETİM DEĞERİNDE YILLIK YÜZDE 36,46 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

    2020 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri yüzde 22,99 artışla 97,37 milyar lira ve sebzelerin üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 9,59 artışla 55,28 milyar lira oldu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir