Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı 2024'ün ikinci çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinde tekrar uzatıma gidildi.

AA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ikinci çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Daha önce 19 Ağustos gün sonuna kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 27 Ağustos Salı gün sonuna kadar uzatılmıştı.

SÜRE 6 EYLÜL CUMA GÜN SONUNA KADAR UZADI

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler nedeniyle 27 Ağustos gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 ikinci geçici vergi dönemine (nisan-mayıs-haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İTİBARIYLA BEYANNAME VERME TARİHİ

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 27 Ağustos günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)