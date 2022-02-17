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    Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri süresi uzatıldı

    Geçen yılın dördüncü çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 25 Şubat'a yayıldı.
    • AA
    • 17.02.2022 - 12:24
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    Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri süresi uzatıldı

    Söz konusu süre uzatımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde sirküler yayınlandı.

    Buna göre, bugün verilmesi gereken ekim-kasım-aralık aylarını kapsayan 2021 IV. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat gün sonuna kadar uzatıldı.

    Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri süresi uzatıldı #1

    ÖZEL HESAP DÖNEMİNE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN DE TARİH UZATILMIŞ OLDU

    Süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.


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