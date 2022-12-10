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- Gelecek haftanın gündemi Fed'in faiz kararı olacak
Gelecek haftanın gündemi Fed'in faiz kararı olacak
- 10.12.2022 - 12:00
- Güncelleme : 10.12.2022 - 12:28
Dünya genelinde hafta boyunca açıklanan makroekonomik veriler ekonomilere ilişkin karışık sinyaller verirken, gelecek hafta gözler başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildi.
Fed, yüzde 77 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracak
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta yüzde 77 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yüzde 23 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışlarına devam edeceği tahmin ediliyor.
Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın nihai faiz oranıyla ilgili sözle yönlendirmesi piyasalardaki oynaklığın başlıca sebebi oldu.
ABD'de enflasyon verisi açıklanacak
Gelecek hafta Fed'in para politikası kararları öncesinde ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağını belirten analistler, piyasalarda veriyle oynaklığın artabileceğini dile getirdi.
Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üstünde kaldı.
Fiyatlamalar zorlaştı
Hafta boyunca açıklanan makroekonomik verilerin halihazırda belirsizlikleri artırdığına dikkati çeken analistler, ÜFE'deki artışın fiyatlamaları daha da zorlaştırdığını bildirdi.
Altının onsu 1.797 dolar
Altının ons fiyatı hafta içinde dalgalı bir seyir izlerken, haftayı yatay seyirle 1.797 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı ise dünya genelinde artan resesyon endişeleri sonrası geçen hafta yüzde 10,6 değer kaybederek 76,9 dolara indi.
New York borsası geriledi
Geçen hafta New York borsasında, S&P 500 yüzde 3,37, Nasdaq endeksi yüzde 3,99 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,77 geriledi.