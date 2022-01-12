Yok olmaya yüz tutan zengin dokuma kültürünün "Türkiye Dokuma Atlası Projesi" ile yeniden canlandırılması için çalışmalara başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve dünyaya açılacak "Türkiye Dokuma Atlası Projesi"nin ilk sahne gösterimi gerçekleştirildi.

İLK GÖSTERİM BÜYÜKELÇİLER VE EŞLERİNE

Anadolu'nun geleneksel dokumalarının aslına uygun olarak yeniden üretilerek, modern tasarımlarla dünyaya tanıtılmasını amaçlayan proje kapsamında "Geçmişten geleceğe" temasıyla "Türkiye Dokuma Atlası" ilk sahne gösterimi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 99 ülkeden büyükelçiler ve eşlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleneksel Türk dokumaları dünyaya açılıyor VİDEO



"TARİHSEL ZENGİNLİKTEN BESLENİYORUZ"

Farklı kültürlerin birbirini tanımasının önyargıları azaltacağını belirten Emine Erdoğan, kültürel çeşitliliğe ve farklılığa duyulan saygının önemine işaret ederek, "Biz ve onlar ayırımı yerine insanlığın ortak değerleri etrafında buluşabilmek, farklılıkları doğru tanımlayabilmek esas olandır. Anadolu geçmişiyle, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm inanç ve yaşam tarzlarına yer açan çok kültürlü atmosferiyle bunun için çok güzel bir örnektir. Biz de bu tarihsel zenginlikten besleniyoruz." diye konuştu.

"YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKSEL DOKUMALARDAN ÖRNEKLER BİR ARADA"

Emine Erdoğan, ilk gösteriminin gerçekleştirileceği projenin güçlü kurumların ortak çalışmasının ürünü olarak ortaya çıktığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Olgunlaşma Enstitüleri, Tekstil İhracatçı Birliğimiz ve çok değerli tasarımcılarımızın gayretinden doğdu. Yok olmaya yüz tutmuş geleneksel dokumalarımızdan nadir örnekler bir araya getirildi. Ne yazık ki artık ustası kalmamış kumaşlarımız sandıklardan çıkarıldı. Bu proje ile yok olmakla karşı karşıya kalan bu zengin kültürümüzü yeniden ihya etmeyi amaçlıyoruz. Yerelde teşvikler vererek, dokumalarımızın yeniden canlanmasını arzu ediyoruz. Türkiye, tekstil ihracatında çok güçlü bir ülke. Küresel salgın şartlarına rağmen, 2020 yılında bir basamak atlayarak dünyanın en büyük beşinci tekstil ihracatçısı durumuna geldi. Hedefimiz, bu ihracat başarımızı yerel dokumalarımızla daha da zenginleştirmek, tekstilde bir Türkiye markası oluşturmak."





"DOKUMA SANATI, ALELADE BİR KUMAŞ ÜRETİCİLİĞİ DEĞİL"

Anadolu dokumaları arasında yer alan Ankara Sofu, Edirne Kırmızısı, Hatay ipeği, Antep kutnusu, Muğla dastar dokumasının özelliklerine dikkati çeken Emine Erdoğan, "Dokuma sanatı, alelade bir kumaş üreticiliği değil, insanın hayatla ve doğayla etkileşiminin aynasıdır. Doğum, düğün ve cenaze gibi hayatın dönüm noktaları motiflere yansır. Henüz kelimelere aktarılamamış nice duygu ve düşünce, nakışlarla tercüme edilir. Her ilmek içinde hüzün ve sevinç gibi hayatın tüm tonlarını taşır." dedi.

"HER YÖRENİN COĞRAFİ DENEYİMİ AYRI BİR SANAT"

Her yörenin coğrafi deneyiminin ayrı bir sanat ve dil ortaya çıkardığına işaret eden Emine Erdoğan, "Motiften kumaşa, kullanılan malzemeden tasarıma kadar, bu zanaat bütün olarak bir kimlikti. Bu yanıyla dokumacılık, geçmiş zamanların dünya tasavvurunun birer broşürü ve engin bir tarih kaynağıdır. Türkiye Dokuma Atlası, Anadolu zevkiseliminin izlerini ortaya çıkarmaktadır. Ancak bu çaba geçmişi sevmek, tarihi eserlere övgüden öte bir çabadır. Dokumalarımızı yaşatmak, onları çağdaş tasarımlarla buluşturmak gayretidir." ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK AİLESİNİN ZENGİN MİRASI DAHA DA GÜÇLÜ KILINACAK"

Emine Erdoğan, sahne gösterisinde ülkenin seçkin tasarımcılarının çağdaş yorumlarının yer aldığına dikkati çekerek ve bu anlayışla kurucu üyesi oldukları UNESCO bünyesinde de aktif bir rol üstlenmeye devam ettiklerini dile getirerek, "2021 yılında, Arslantepe Höyüğü'nden hat sanatımıza, somut olmayan kültürel miras listesine 21 kültürel unsurumuz kaydedilmiş oldu. İnanıyoruz ki bu çabalar, insanlık ailesinin zengin mirasını daha da güçlü kılacaktır." dedi.

ASIRLIK TARİFLERLE TÜRK MUTFAĞI KİTABI HAZIRLANDI

Emine Erdoğan, alanının en iyileri olan şefler ve uzmanların katkısıyla "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabını hazırladıklarını anımsatarak, kitabın Türk mutfağının katıksız, sağlıklı ve geleneksel yüzünü tanıtmayı amaçladığını anlattı.

21-27 MAYIS HAFTASI TÜRK MUTFAĞI HAFTASI OLARAK KUTLANACAK

Türkiye'nin yemek kültürünün de tıpkı dokuma kültürü gibi farklı iklim özelliklerinin, farklı etnik kimliklerin zenginliğini yansıttığına değinen Emine Erdoğan, "Arzumuz, bu zenginliği tüm dünyaya açmak. 21-27 Mayıs haftası, tüm dünyada Türk Mutfağı haftası olarak kutlanacak. Yurt dışındaki temsilciliklerimiz de bu ortak çabanın mutfağı olacak. Sizlerle de bu alanda iş birliğine her zaman açığız. Türk mutfağının leziz tatlarını paylaşmaktan her zaman memnuniyet duyarız." diye konuştu.

TASARIMCILARIN ESERLERİ SERGİLENDİ

Sahnede; Arzu Kaprol, Dilek Hanif, Aslı Filinta, Ece Ege, Gül Ağış, Nedret Taciroğlu, Simay Bülbül, Tuvana Büyükçınar gibi ünlü tasarımcılar ile Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünden tasarımcıların Türkiye coğrafyasındaki yüzyıllık dokumalardan tasarladığı kıyafetler yer aldı.

"Türkiye Dokuma Atlası Projesi" kapsamında Üsküdar Çatması'nın desen ve renkleri, Denizli Buldan Bezi'nin doğal boyalı dokuması çağdaş tasarımlara dönüştürüldü. Antep Kutnu, Ankara Sofu, Şal Şapik, Ehram, Beledi gibi dokumalardan hazırlanan örnekler de Türkiye Dokuma Atlası sahnesinde sergilendi.