Gelir İdaresi Başkanlığı: Sahte internet sitelerine ödeme yapmayın

Sahtekarlar, ödeme yapılan kamu kurumlarının sitelerini taklit ederek haksız kazanç sağlıyor. Mükelleflerin de buna karşın girdiği portalın doğru yer olduğundan emin olması gerekiyor.

Sahte siteler açarak haksız kazanç sağlayanlar, şimdi gözlerine vergi ödemelerinin yapıldığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) bağlı İnteraktif Vergi Dairesi'ni kestirdi.

Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesi'nin logosu ve ekran görüntülerini kullanarak sahte internet siteleri oluşturulduğuna dikkati çekti.

GİB, yaptığı uyarıda, yapılacak ödemelerde Başkanlığın ve bankaların resmi internet sitelerinin kullanımına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

İnteraktif Vergi Dairesi'nin logosu ve ekran görüntüleriyle sahtekarlık yapılıyor

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, Başkanlık tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesi'nin logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak oluşturulan sahte internet sitelerinin bir örneği paylaşıldı.

Sahte siteler çekiliş düzenliyor

Söz konusu sahte internet sitelerinde çekiliş düzenlendiğine işaret edilerek, mükelleflerin şahsi bilgilerinin usulsüz bir şekilde ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Dolandırılmamak için yapılacaklar

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde tarayıcıya "www.gib.gov.tr", anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak ödemelerde ise tarayıcıya ilgili bankanın internet sitesi adresinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Mağdurlar adli makamlara başvurmalı

AA'nnı haberine göre, konuyla ilgili hak kayıplarının önlenmesi için mağduriyet ve şikayetlerin şahsi olarak adli makamlara iletilmesi gerektiğinin altı çizildi.