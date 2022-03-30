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    Gelir vergisi beyanında 31 Mart son gün

    Şirketlerin gelir beyanlarının yapılması için yarın son gün. Beyannameden sonra tahakkuk edecek olan vergi oranı belli olacak. Vergiyi geç ödemek kadar beyanı geç vermenin de cezası var.
    • AA
    • 30.03.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 15:42
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    Gelir vergisi beyanında 31 Mart son gün

    Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde gelin vergisi beyannamesinin süresinin yarın biteceğine dair bir duyuru yayınladı.

    Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret geliri gibi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi 31 Mart'ta sona erecek.

    Yayınlanan duyuruya göre, geçen yıl elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret geliri, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı ve arızi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi yarın bitecek.

    gelir vergisi

    BAZI GELİRLERİN BEYANI ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLECEK

    Gelir vergisi beyanında, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.

    Sadece kira geliri, ücret geliri, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini, kendileri için önceden hazırlanmış olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden hızlı ve güvenli şekilde beyan ederek tahakkuk eden vergiyi ödeyebilecek.


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