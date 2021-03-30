Gelir vergisi beyanname verilme süresi yarın doluyor

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ilk taksitinin yarın gün sonuna, ikinci taksitinin ise 2 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Gelir İdare Başkanlığı'ndan (GİB) verilen bilgiye göre mükelleflerin, 2020 yılında elde ettikleri kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar vermesi gerekli.

Geçen yıl sonu itibarıyla ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen 2 milyon 86 bin gelir vergisi mükellefi ile evini veya iş yerini kiraya veren yaklaşık 2 milyon 56 bin kişi bulunuyor.

Bu mükelleflerin, 2020 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor.

7 GÜN 24 SAAT

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlardan biri veya birkaçından oluşan mükellefler, beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden 7 gün 24 saat düzenleyebiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden erişilebiliyor.

İKİ TAKSİTİN İLK ÖDEMESİ YARIN YATIRILMALI

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödeniyor. Birinci taksitin damga vergisiyle birlikte yarın gün sonuna, ikinci taksitin ise 2 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

ÖDEME NOKTALARI

Vergi ödemeleri, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden yapılabiliyor. Ayrıca Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, Hazır Beyan Sistemi'ndeki "Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme" bölümünden banka veya kredi kartıyla ödenebiliyor.