Gelir vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi son ödeme günü ne zaman?

Gelir vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi son ödeme günü ne zaman?

Gelir Vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi'nde ikinci taksit için son ödeme günü yaklaşıyor.Vergisini ödemek isteyenler son ödeme tarihini merak ediyor.İşte o tarih..

Ticari gelirler,kira gelirleri ve serbest meslek kazaçları gibi elde edilen gelirler ile motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi doluyor.

Vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar vergilen son ödeme günü hakkında arşatırma yapıyor.

İnternet üzerinden ödenebilecek olan gelir vergileri ve motorlu taşıtlar vergilerinin son ödeme günü 1 Ağustos'ta sona erecek.Vergilerini ödeyecek vatandaşların bu tarihe kadar ödeme yapması bekleniyor.