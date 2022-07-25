Petrol
101.13
0.94%
Euro
18.2631
0.34%
Dolar
17.8288
0.32%
Altın
989.51
0.66%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.768
-3.15%
BTXN Coin
10.16
-5.13%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Gelir vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi son ödeme günü ne zaman?

    Gelir Vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi'nde ikinci taksit için son ödeme günü yaklaşıyor.Vergisini ödemek isteyenler son ödeme tarihini merak ediyor.İşte o tarih..
    • 25.07.2022 - 16:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelir vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi son ödeme günü ne zaman?

    Ticari gelirler,kira gelirleri ve serbest meslek kazaçları gibi elde edilen gelirler ile motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi doluyor.

    Vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar vergilen son ödeme günü hakkında arşatırma yapıyor.

    Gelir vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi son ödeme günü ne zaman? #1

    İnternet üzerinden ödenebilecek olan gelir vergileri ve motorlu taşıtlar vergilerinin son ödeme günü 1 Ağustos'ta sona erecek.Vergilerini ödeyecek vatandaşların bu tarihe kadar ödeme yapması bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu
    3. Sayfa

    Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu

    Fransa'da enerji israfı için 'neon aydınlatma ve klima' tasarrufu
    Dünya

    Fransa'da enerji israfı için 'neon aydınlatma ve klima' tasarrufu

    Görüş Bildir