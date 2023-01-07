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    Gelişmekte olan ülkelerin tahvil ihracı rekor kırdı

    Gelişmekte olan ülkelerin tahvil ihracı yeni yılın ilk haftasına rekor kırarak girdi.
    • 07.01.2023 - 09:52
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 09:54
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    Gelişmekte olan ülkelerin tahvil ihracı rekor kırdı

    Sermaye piyasası araçlarından olan devlet ve şirket tahvillerinin ihracı 2023'e hızlı başladı.

    Artan küresel faizler nedeniyle, geçen yılki tahvil ihraç tutarı 87 milyar dolar ile 10 yılın dip seviyesine düşmüştü.

    Gelişmekte olan ülkelerin devlet ve şirket tahvillerinin ihracı yeni yılın ilk haftasında yaklaşık 28 milyar dolarlık zirveye çıktı.

    Bir haftalık devlet ve şirket tahvillerinin ihracı, geçen yılın ilk haftasındaki 19 milyar dolarlık ihraç tutarını geride bıraktı.

    Tahvil ihraçları geçen yılın ilk haftasından çok yüksek

    Morgan Stanley analistlerinin hesaplamalarına göre, Endonezya, Macaristan, Slovenya, Romanya ve Hong Kong toplamda 21,3 milyar dolarlık tahvil ihraç ederek geçen yılki 13,4 milyar dolarlık ihraçlarını fazlasıyla aştı.

    Reuters'in haberine göre, geri kalan 6,5 milyar dolarlık tahvil ihracıysa gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerden geldi.

    Gelişmekte olan ülkelerin tahvil ihracı rekor kırdı #1


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