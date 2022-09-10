Gemi ve teknelerinin atıklarını bırakma zorunluluğu 10 güne çıktı

12 kişi üzeri kapasiteli gemi ve balıkçı tekneleri atıklarını, ilgili tesise artık 2 gün içinde değil 10 güne kadar bırakabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, deniz atıklarıyla ilgili "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesinde değişiklik yapıldı.

12 kişi ve üzeri olan gemilerde geçerli

Buna göre; gemilerin atıklarının takibinde yeni bir döneme girilerek yolcu ve personel dahil taşıma kapasitesi 12 kişi ve üzeri olan gemilerin, atıklarını limandan ayrıldıktan sonra faaliyetlerini tamamlayarak limana döndükleri günü takip eden 48 saat içerisinde vermelerini zorunlu kılan madde değiştirilerek; bu süre 10 güne çıkarıldı.

Eski konan süre değiştirildi

Yapılan çalışmalarla 12 kişiden çok yolcu ve mürettebatı bulunan gemi ve balıkçı teknelerinin atık tank hacimlerinin yeterliliğinin bu süre için yeterli olduğu görüldüğünden, 48 saatlik sürenin kısa olduğu tespit edildi.

“32 bin liradan başlayan ceza uygulanacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gemiler, 10 gün içerisinde başka bir sefere çıkmaları halinde ise sefer öncesi atıklarını teslim etmek zorundadırlar. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, 32 bin 855 liradan başlamak üzere, ihlalin niteliği ve geminin büyüklüğüne göre artan oranda idari para cezası; Sahil Güvenlik Komutanlığı, liman başkanlıkları ve ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Takip sistemleri güncellendi

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı: "Genelgeyle, gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi için kullanılan Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart Sistemi uygulamaları güncellenerek 'Denizcilik Atıkları Uygulaması' adı altında tek bir uygulamada birleştirilerek, bürokrasi azaltıldı.





Küçük balıkçı tekneleri kapsam dışında

DHA'nın haberine göre, atık motor yağı dışında atık üretecek bir donanımı bulunmayan deniz araçları ise genelge kapsamı dışında bırakıldı. Bununla küçük balıkçı tekneleri gibi deniz araçlarına ceza kesilmesi ve mağduriyet oluşması engellendi.