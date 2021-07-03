Gemi ve yat haziranda ihracatını en fazla artıran sektör oldu

Gemi ve yat haziranda ihracatını en fazla artıran sektör oldu

TİM'e göre, gemi ve yat sektörü ihracatı toplam ihracatın içinde payını en fazla artıran sektör olarak belirlendi.

Gemi ve yat sektörü ihracatta önemli bir yer tutuyor. Pazar ve kaliteli üretim anlamında kendisini geliştiren sektör böylelikle toplam ihracattaki payını da artırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Haziran 2020'de 88 milyon 349 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 214 artarak 277 milyon 380 bin dolara yükseldi.

TÜRKİYE'NİN TOPLAM İHRACATI İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 1,4

Gemi ve yat sektörü ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

İHRACATTA YÜZDE 46,7 ARTIŞ

Sektör, yılın ilk yarısında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,7 artış ile 734,4 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Birim değeri 10 milyon doların üzerinde olan 2 balıkçı gemisi, 2 rüzgar türbin destek gemisi, 1 feribot, 1 römorkör 1 de mega yatın tesliminin yapıldığı haziran ayında çok sayıda yat, römorkör, yük gemileri ve yan sanayi ihracatı da gerçekleştirildi.

EN FAZLA İHRACATI NORVEÇ GERÇEKLEŞTİRDİ

Gemi ve yat sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç olarak kayıtlara geçti. Norveç'e haziranda 75 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 48 milyon dolarla Fransa, 36 milyon dolarla Cayman Adaları ve Belçika, 12 milyon dolarla Singapur ve 11,8 milyon dolarla İtalya takip etti.

Yılın ilk yarısında ise 245 milyon dolar ile Norveç, 79 milyon dolar ile Malta, 52 milyon dolar ile Fransa, 36 milyon dolar ile Belçika ve Cayman Adaları, 30 milyon dolar ile Marshall, 26 milyon dolar ile Yunanistan, 25 milyon dolar ile Romanya ve ABD, 22 milyon dolar ile de İtalya ihracatta önde gelen ülkeler oldu.

"BİRLİĞİMİZ TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT TUTARINA ULAŞMAYI BAŞARDIK"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, ilan edilen rakamlar ile birlikte birlik tarihindeki en yüksek aylık ihracat tutarına ulaşmayı başardıklarını belirtti.