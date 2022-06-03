Gemi ve yat ihracatı yükselişini sürdürdü

İhracat, mayıs ayında üst üste 5 aydır yükseliş trendini sürdürdü. İhracatın içinde yükselen değer olan gemi ve yat ihracatı ise yılın ilk 5 ayında yüzde 26 artış gösterdi.

Türkiye'nin, kendisine yeter ve ihracatta da Norveç başta olmak üzere kıyı ülkelerinin gözdesi haline gelen gemi ve yat sektörü var.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 artarak 102 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gemi ve yat ihracatı ise bu yılın ilk 5 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 26,3 artarak 577 milyon 86 bin dolara ulaştı.

En fazla ihracat Norveç'e

AA'nın haberine göre, yılın ilk 5 ayında 125 ülkeye 577 milyon 86 bin dolar değerinde gemi ve yat ihracatı yapıldı. Sektörün bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Norveç oldu. Norveç'e yılın ilk çeyreğinde 215 milyon 362 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 37 milyon 331 bin dolarla Pakistan, 29 milyon 114 bin dolarla Marshall Adaları, 27 milyon 119 bin dolarla Kuveyt ve 24 milyon 704 bin dolarla İrlanda takip etti.

Gemi ve yat ihracatında İstanbul başı çekti

Yılın ilk beş ayında Türkiye'nin 26 kentinden gemi ve yat ihraç edilirken, toplam dış satımın 297 milyon 400 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 52'sine karşılık geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren kentler, 204 milyon 955 bin dolarla Yalova, 30 milyon 329 bin dolarla İzmir, 21 milyon 26 bin dolarla Bursa ve 9 milyon 972 bin dolarla Ankara olarak kayıtlara geçti.

"Yılın ilk beş ayında 577 milyon dolarlık gelir sağlandı"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, yılın ilk beş ayında 577 milyon dolar tutarında gemi ve yat ihracatı gerçekleştirerek, ocak-mayıs dönemini rekorlar yılı olarak gördükleri 2021 yılının ilk beş ayına oranla yüzde 26,3 ilerisinde tamamladıklarını ifade etti.