Gemi ve yat sektörü ihracattaki payını artırdı

TİM tarafından derlenmiş 27 sektör arasında geçen yıl 2019'a göre ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 31,9 ile 145 noktaya ürünlerini ulaştıran gemi ve yat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2019'da 1 milyar 42 milyon 326 bin dolar düzeyinde bulunan gemi ve yat sektörü ihracatı, geçen yıl 1 milyar 375 milyon 6 bin dolara yükseldi.

Geçen yıl ihracat artışında yüzde 31,9'u yakalayan sektör, bu oranla lokomotif olarak nitelendirilen birçok sektörü geride bırakarak zirveye oturdu. Sektörün geçen yıl ülke ve serbest bölgeden oluşan toplam 145 noktaya ihracat gerçekleştirmesi, dikkati çeken bir başka unsur oldu.

SEKTÖRÜN İHRACATININ YÜZDE 71’İ İSTANBUL’DAN

Geçen yıl Türkiye'nin 34 kentinden ürün ihraç eden gemi ve yat sektörü, bu dönemdeki toplam ihracatının 799 milyon 33 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 71'ine denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler ise 461 milyon 818 bin dolarla Yalova, 41 milyon 121 bin dolarla İzmir ve 27 milyon 769 bin dolarla Bursa olarak sıralandı.

EN FAZLA İHRACAT NORVEÇ'E

Gemi ve yat sektörünün 2020'de en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç oldu. Norveç'e 366 milyon 7 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 237 milyon 799 bin dolarla Marshall Adaları, 139 milyon 926 bin dolarla Rusya, 87 milyon 584 bin dolarla Malta ve 50 milyon 893 bin dolarla Lüksemburg takip etti.

MARSHALL ADALARI'NA İHRACAT ARTTI

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 153 milyon 466 bin dolarla Marshall Adaları'nda oldu.

828.5 MİLYON DOLARLIK GEMİ İHRAÇ ETTİK

Gemi ve yat sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, geçen yıl sektörün ihracatına en büyük katkıyı 828 milyon 500 bin dolarla gemi yaparken, bunu 154 milyon 600 bin dolarla römorkör takip etti.

2020'de 144 milyon 300 bin dolarlık yat, tekne ve bot, 140 milyon 800 bin dolarlık feribot, 49 milyon 100 bin dolarlık deniz tankeri, 38 milyon 300 bin dolarlık gemi yan sanayi ihracatı gerçekleşti.

Geçen yıl 19 milyon 400 bin dolarlık da bu sınıflandırmalara dahil olmayan diğer deniz araçları ihracatı yapıldı.