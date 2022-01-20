Gemi ve yat sektöründen 1,6 milyar dolarlık ihracat

Gemi ve yat sektöründen 1,6 milyar dolarlık ihracat

Gemi ve yat sektörü ihracatı, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 18,3 artarak 1 milyar 626,4 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ihracat verileri 2021'de 225 milyar 367,7 milyon dolarla rekor kırdı. Toplam ihracatın içinde gemi ve yat sektörü ihracatı da 2020'deki 1 milyar 375 milyon dolar seviyesinden geçen yıl 1 milyar 626,4 milyon dolara çıktı.

Gemi ve yat sektörü, yıl içinde sürekli ihracatını artırarak önemli bir yükseliş göstereceğinin sinyallerini vermişti.

EN FAZLA SATIM NORVEÇ'E

Gemi ve yat sektörünün 2021'de en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 530,8 milyon dolarlık dış satım ile Norveç oldu.

Norveç'i, 188,5 milyon dolarla Rusya, 100,3 milyon dolarla Çin, 99,9 milyon dolarla Malta ve 58,4 milyon dolarla Fransa takip etti.





TÜRKİYE'DE EN FAZLA İHRACATA İMZA ATAN İL YALOVA OLDU

2021 yılında Türkiye'nin 36 kentinden ürün ihraç eden gemi ve yat sektörünün bu dönemdeki toplam ihracatının 757,2 milyon dolarını Yalova gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 47'sine denk geldi.

Yalova'nın ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler ise 696 milyon dolarla İstanbul, 63,4 milyon dolarla İzmir ve 49,6 milyon dolarla Bursa olarak sıralandı.

894,8 MİLYON DOLARLIK GEMİ İHRAÇ ETTİK

Gemi ve yat sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, geçen yıl sektörün ihracatına en büyük katkıyı 894,8 milyon dolarla gemi sanayisi yaparken, bunu 225,1 milyon dolarla yat, tekne ve bot ihracatı takip etti.

2021'de 181,2 milyon dolarlık feribot, 155,8 milyon dolarlık römorkör, 102,2 milyon dolarlık deniz tankeri, 53,1 milyon dolarlık gemi yan sanayi ihracatı gerçekleşti.