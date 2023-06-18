Gemlik Zeytini AB tescili aldıktan sonra marka değeri arttı Bursa'nın Gemlik ilçesinde yetişen Gemlik zeytini Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alam 12. ürün oldu.

AA

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Bursa'nın Gemlik ilçesinde yetişen Gemlik zeytini artık yoluna daha emin adımlarla devam edecek.

Gemlik zeytini, Türkiye'nin Birlik nezdinde korunma hakkı elde eden ürünlerinden oldu.

Gemlik zeytinine AB coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler arasında memnuniyetle karşılandı.

İnce kabuklu, küçük çekirdekli ve etli olan, uzun raf ömrüyle bilinen, birçok ülkeye satılan Gemlik zeytini, üretimi, pazarlanması, ihracatı artarak üreticisini sevindirmeye devam edecek.

"Gemlik zeytini Avrupalı tüketiciye güven verecek"

Üreticiye göre de AB coğrafi işaret tesciliyle Gemlik zeytini Avrupalı tüketiciye güven verecek ve tercih sebebi olacak. Tescil hologramı bulunan zeytine mevcut talep de dünyada güven tazeleyerek artacak.

Tescil işlemlerini Bakanlık yürüttü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucu AB tarafından tescillenen ürünle ilgili Gemlik ilçesi kırsal Katırlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Başkanı Hüseyin Hulusi Bayrak, memnunuyetlerini dile getirdi.

600 ton kapasiteli depo

Bayrak, kooperatife ait yaklaşık 600 ton kapasiteli depolarının bulunduğunu aktaran Bayrak, şöyle konuştu: