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Gençler dört gün çalışmayı destekliyor

Gençler dört gün çalışmayı destekliyor

Türkiye genelinde yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, genç çalışanların günde 6 saat mesai yapmayı, haftanın da 4 günü çalışmayı desteklediği görüldü.