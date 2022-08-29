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    Gençler dört gün çalışmayı destekliyor

    Türkiye genelinde yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, genç çalışanların günde 6 saat mesai yapmayı, haftanın da 4 günü çalışmayı desteklediği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 18:03
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    Gençler dört gün çalışmayı destekliyor

    Çalışma süreleri ve günleri konulu araştırmanın sonuçlarına göre, gençler dört gün çalışmayı destekliyor.

    1.230 genç ve 241 şirketle yapılan anket çalışması sonuçlandı.

    Şirketlerin IK yöneticilerinin yüzde 78,7'si 6 saatlik çalışmaya yeşil ışık yakarken,  4 günlük çalışma süresine "evet" diyenlerin oranı yüzde 25'te kaldı.

    Gençler günde 6 saat çalışmak istiyor

    Bir kariyer platformunun araştırmasına katılan genç çalışanların yüzde 83'ü, günde 6 saat çalışmaya olumlu bakıyor.

    Gençler dört gün çalışmayı destekliyor #1

    Gençler dört gün çalışmayı destekliyor #2


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