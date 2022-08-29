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- Gençler dört gün çalışmayı destekliyor
Gençler dört gün çalışmayı destekliyor
Türkiye genelinde yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, genç çalışanların günde 6 saat mesai yapmayı, haftanın da 4 günü çalışmayı desteklediği görüldü.
- Haber Merkezi
- 29.08.2022 - 17:52
- Güncelleme : 29.08.2022 - 18:03
Çalışma süreleri ve günleri konulu araştırmanın sonuçlarına göre, gençler dört gün çalışmayı destekliyor.
1.230 genç ve 241 şirketle yapılan anket çalışması sonuçlandı.
Şirketlerin IK yöneticilerinin yüzde 78,7'si 6 saatlik çalışmaya yeşil ışık yakarken, 4 günlük çalışma süresine "evet" diyenlerin oranı yüzde 25'te kaldı.
Gençler günde 6 saat çalışmak istiyor
Bir kariyer platformunun araştırmasına katılan genç çalışanların yüzde 83'ü, günde 6 saat çalışmaya olumlu bakıyor.