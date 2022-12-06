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    Gençler kamuda iş bulmak istiyor

    Gençler tercihini, işten çıkartılma kaygısı bulunmayan, çalışma saatleri özel sektöre göre daha uygun olan ve sürekli bir iş olarak gördükleri memurluğu meslek edinmekten yana kullanıyor.
    • 06.12.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 14:05
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    Gençler kamuda iş bulmak istiyor

    Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇ KONFED), gençlerin meslek seçimini ortaya koyan bir anket yayınladı. Bu anket, Türkiye'nin 7 bölgesinden, 18-30 yaş aralığındaki 1.700 gençle yapıldı.

    Gençlerin yüzde 57'si "kamu" dedi

    İş tercihleri ve kariyer planlamalarına dair yapılan ankete katılan gençlerin yüzde 57'si, kamuda yer almak istediğini ifade etti.

    Özel sektörü tercih edenlerin yüzdesi: 34

    Ankete katılan gençlerin yüzde 34'ü özel sektörde, yüzde 9'u ise her iki alanda da çalışabileceğini ifade etti.

    Okurken çalışanların sayısı az değil

    Ankete katılan gençlerin yüzde 29'u, eğitimi esnasında profesyonel kariyeri için staj yaptığını veya çalıştığını, yüzde 61'i ise çalışmadığını kaydetti.

    "Şu ana kadar kaç kez mülakata girdiniz?" sorusuna, gençlerin yüzde 69'u "10'dan az", yüzde 31'i "10'dan fazla" yanıtını verdi.

    kamu

    Gençlerin iş için ilk tercihi: Maaş

    AA'nın haberine göre, "Çalışmak istediğiniz kurumlara yönelik başvurunuzu yaparken önceliğiniz nedir?" sorusunu, katılımcıların yüzde 38'i "maaş", yüzde 21'i "pozisyon", yüzde 13'ü "yan haklar", yüzde 11'i "eğitim ve gelişim olanakları", yüzde 8'i "şirketin markası", yüzde 5'i "şirketin vizyon/misyon/amaç/değerleri", yüzde 4'ü "şirketin kültürü" şeklinde cevapladı.


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