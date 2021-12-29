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Genel Sağlık Sigortası prim borcunda son ödeme tarihi 31 Aralık

Genel Sağlık Sigortası prim borcunda son ödeme tarihi 31 Aralık

Kamu borçları yapılandırılırken genel sağlık sigortası borçları da otomatik olarak yapılandırılmıştı. Bu yılın son günü GSS borçluları için son ödeme günü olarak açıklanmıştı.