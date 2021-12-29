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- Genel Sağlık Sigortası prim borcunda son ödeme tarihi 31 Aralık
Genel Sağlık Sigortası prim borcunda son ödeme tarihi 31 Aralık
Kamu borçları yapılandırılırken genel sağlık sigortası borçları da otomatik olarak yapılandırılmıştı. Bu yılın son günü GSS borçluları için son ödeme günü olarak açıklanmıştı.
- AA
- 29.12.2021 - 11:14
- Güncelleme : 29.12.2021 - 11:36
SGK'den yapılan açıklamaya göre, 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları, vatandaşların başvurusuna gerek kalmadan otomatik yapılandırıldı.
Kanunun getirdiği avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşların, GSS prim borçlarını 31 Aralık 2021'e kadar ödemesi gerekiyor.
NİSAN 2021'DEN ÖNCEKİ GSS BORÇLULARI İÇİN YAPILANDIRMADA SON GÜN
Kanun, Nisan 2021 ve öncesine ait GSS prim borçlarını kapsıyor.
Ana para borcunun tamamının 31 Aralık'a kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı otomatik siliniyor.
Vatandaşlar, yapılandırılan GSS borçlarını, e-Devlet veya anlaşmalı bankalardan "GSS 7326 Yapılandırma Prim Tahsilatı" menüsünden ödeyebiliyor.
BORCUNU ÖDEYEN SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANACAK
Borcunu ödeyen vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.