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    Genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitleri hayvan yemlerinde kullanılabilecek

    BESD-BİR'in başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı soya ile mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması onaylandı.
    • AA
    • 07.01.2022 - 08:53
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    Genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitleri hayvan yemlerinde kullanılabilecek

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin (BESD-BİR) başvurusu üzerine verilen karara genetiği değiştirilmiş bazı soya ile mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılacak.

    HAYVAN YEMLERİNDE KULLANILACAK

    Bakanlık, BESD-BİR'in başvurusu üzerine, komite tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş 4.114 mısır çeşidi ile genetiği değiştirilmiş bir soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Ayrıca kararların geçerlilik süresi de 10 yıl olarak belirlendi.

    Genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitleri hayvan yemlerinde kullanılabilecek #1

    ÜRETİM ŞARTA BAĞLANDI

    Buna göre, Bakanlık, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusu üzerine, Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyoekonomik Değerlendirme Komitesince hazırlanan raporları değerlendirerek, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi geliştirilmiş "Aspergillus oryzae" kullanılarak endüstriyel "proteaz/mukorpepsin" enziminin belirlenen hususlara uyulması şartıyla üretimine karar verdi.

    Kararlarla, bu ürünlere ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, ithalatta uygulanacak işlemler, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu tutuldu.


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