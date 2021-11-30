Geniş para arzı ekimde yıllık yüzde 24 arttı

TCMB verilerine göre geniş para arzı M3, ekim ayında yıllık bazda yüzde 24 büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aylık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre geniş para arzı M3, Eylül 2021 döneminde yıllık yüzde 21,7 büyümenin ardından Ekim 2021 döneminde yıllık yüzde 24 büyüdü.

Bu veri piyasada daha fazla paranın dolaşımda olduğunu anlatıyor.

En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 18,2 olarak gerçekleşirken ekim ayında yüzde 22,2’ye yükseldi.

VERİLEN KREDİLERİN YILLIK ARTIŞ HIZI YÜZDE 15,9 OLDU

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Eylül 2021’de yüzde 15,8 iken Ekim 2021’de yüzde 15,9 olarak gerçekleşti.

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARA VERİLEN KREDİLER YÜZDE 13,2 YÜKSELDİ

Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Eylül ve Ekim 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 13,2 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Ekim 2021’de geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 24 oranındaki büyümede yüzde 14,6 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili oldu, bunu yüzde 7,5 ile vadesiz mevduatlar izledi.