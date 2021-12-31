Piyasaya arz edilen ürünlerden poşetler için satış noktalarında 25 kuruş talep edilmeye devam edileceğini belirten, diğer geri kazanım ürünlerinin de fiyatının belirlendiği tebliğ yayınlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Yurt içinde piyasaya arz edilen ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları belirlendi.

YENİDEN DERLEME ORANINDA ARTTI

Geri kazanım katılım payı tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 artırıldı.

POŞET KATILIM PAYI 25 KURUŞ

Bu kapsamda, plastik poşet için uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarı adet başına 25 kuruş olacak.

ARAÇ LASTİKLERİ İÇİN 5 LİRA 8 KURUŞ

Binek araç lastikleri için 2 lira 8 kuruş, otobüs, kamyon, kamyonet lastikleri için 5 lira 8 kuruş, iş makinası lastikleri için 14 lira 8 kuruş, dolgu lastikleri için 7 lira geri kazanım katılım payı alınacak.

KARBON PİLLER İÇİN 2 LİRA 8 KURUŞ

Pil gruplarından alınacak geri kazanım katılım payı ise çinko karbon piller ve alkali silindirik pilleri için 2 lira 8 kuruş, alkali düğme piller için 4 lira 3 kuruş, lityum düğme piller için 14 lira 8 kuruş, lityum içeren araç bataryaları için ise bu tutar 21 lira olarak belirlendi.

MADENİ YAĞLARDA KİLOGRAM İÇİN 70 KURUŞ

Madeni yağlar için kilogram başına 70 kuruş, bitkisel yağlarda ise kilogram başına 14,8 kuruş geri kazanım katılım payı ödenecek.

İLAÇ KUTU BAŞINA 1 LİRA 48 KURUŞ

İlaçlar için ise geri geri kazanım katılım payı, kutu veya şişe başına 1 lira 48 kuruş oldu.

PLASTİK AMBALAJ İÇİN 1,48-5,8 KURUŞ

Plastik içecek ambalajlarında 1,48-5,8 kuruş geri kazanım katılım payı alınacak

PLASTİK, METAL GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BELİRLENDİ

Tebliğ ile plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım payı tutarları da açıklandı.

Buna göre, plastik içecek ambalajlarında adet başına 0,33 litreye kadar 1,48 kuruş, 0,33-0,75 litre arası 2,8 kuruş, 0,75-1,5 litre arası 4,3 kuruş, 1,5 litre ve üzerine 5,8 kuruş, metal içecek ambalajlarında ise adet başına 4,3 kuruş geri kazanım katılım payı alınacak.

KAĞIT-KARTON AĞIRLIKLI KOMPAZİT İÇECEK AMBALAJINDA GERİ KAZANIM

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajları ve cam içecek ambalajlarında geri kazanım katılım payı ise adet başına 0,25 litreye kadar 1,48 kuruş, 0,25-0,5 litre arası 2,8 kuruş, 0,5 üzeri 5,8 kuruş olacak. 1 litre-5 litre arası cam içecek ambalajlarında geri kazanım katılım payı 7 kuruş, 5 litre ve üzerinde ise 14,8 kuruş olacak.

AHŞAP AMBALAJ GERİ KAZANIM ADET BAŞINA 14,8 KURUŞ

Ahşap ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım payı ise adet başına 14,8 kuruş olarak belirlendi.