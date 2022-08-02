Gıda Komitesi bugün toplanıyor

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün toplanacak.

Fahiş fiyat artışı ile mücadele etmek için Gıda Komitesi toplantıları yapılmaya başlanmıştı.

AA'nın haberine göre, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, bugün de Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde bugün toplanacak.

Gıda ve tarım ürünlerinin enflasyon üzerindeki etkileri konuşulacak

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, gıda ve tarım ürünlerine ilişkin arz-talep gelişmeleri, bu gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri ve gıda arz güvenliğine dair alınabilecek tedbirler görüşülecek.

Koordinasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi 18 Haziran'da yeniden yapılandırılmış, Komitenin sekretarya hizmetlerinin, alınan kararların uygulanmasının takibinin ve koordinasyonunun Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülmesine yönelik düzenlemeye gidilmişti.

Komite, çalışmalarını, Hazine ve Maliye Bakanının koordinasyonunda, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın (TCMB) katılımıyla sürdürecek.