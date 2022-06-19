Gıda komitesi yeniden yapılandırıldı

Gıda Komitesi, sağlıklı gıdaya ulaşmak ve fahiş fiyat artışına önlem almak için kurulmuştu. Komitenin yapısında bir değişikliğe gidildi.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin yapısı ve işleyişinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, komite alışmalarını Hazine ve Maliye Bakanı'nın koordinasyonunda devam ettirecek.

Yeni yapı Resmi Gazete'de yer aldı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ile İlgili "2022/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi", Resmî Gazete'de yayınlandı.

Yeni kurulun katılımcıları

Buna göre, 8 Aralık 2014 tarihli genelge ile kurulan 26 Aralık 2016'da tekrar yapılandırılan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, çalışmalarını Hazine ve Maliye Bakanı'nın koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın (TCMB) katılımıyla görev alanına giren hususlarda karar alabilecek.

ANKA'nın haberine göre, komitenin sekretarya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.



