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    Gıda Komitesi'nden gıda ve tarımsal ürünlerin yakından takip edilmesi kararı çıktı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gıda komitesinde, tarım arazilerinin artırılmasından, gıda ve tarımsal piyasanın yakın takibini içeren kararlar alındı.
    • 30.05.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 09:00
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    Gıda Komitesi'nden gıda ve tarımsal ürünlerin yakından takip edilmesi kararı çıktı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) toplantısında alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu.

    Tarim arazileri tarımsal amaçla kullanılacak

    Toplantıda ağırlılı olarak ekilmeyen tarım arazilerinin de tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin çalışmaların önceliklendirilerek ilerletilmesine karar verildiği bildirildi.

    Açıklamada, Gıda Komitesi toplantısına, Bakan Nebati'nin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da katıldığı belirtildi.

    Gıda fiyatlarındaki gelişmeler aktarıldı

    AA'nın haberine göre toplantıda, Merkez Bankası'nın Erken Uyarı Sistemi ışığında gıda fiyatlarındaki gelişmeler hakkında bilgi verdiğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    Gıda Komitesi nden gıda ve tarımsal ürünlerin yakından takip edilmesi kararı çıktı #1

    "İç tüketimin üzerinde bir hububat üretimi bekleniyor"

    "Akabinde, yurt dışındaki hububat üretimi ve ticareti kapsamındaki gelişmelerle birlikte ülkemizdeki gelişmeler değerlendirilmiştir. Bu yıl ülkemizde olumlu iklim koşullarının da etkisiyle geçtiğimiz yıla oranla bitkisel üretimde artış sağlanacağı, devir stokları da dikkate alındığında önümüzdeki bir yıllık süreçte iç tüketimin üzerinde bir hububat üretiminin beklendiği değerlendirilmiştir. Bu durumun, gıda fiyatlarındaki enflasyonun azalmasına yönelik olumlu etki göstereceği belirtilmiştir.

    Kurumlararası işbirliği devam edecek

    Arz güvenliğindeki sürdürülebilirliği teminen, ekilmeyen tarım arazilerinin de tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin çalışmaların, önceliklendirilerek ilerletilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, gıda ve tarımsal ürün piyasalarının yakından takip edilmesine ve kurumlar arası iş birliğinin önemle sürdürülmesine ilişkin kararlılık vurgulanmıştır."

    Gıda Komitesi nden gıda ve tarımsal ürünlerin yakından takip edilmesi kararı çıktı #2


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