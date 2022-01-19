Gıda ve enerji fiyatları İngiltere'de enflasyonu zirveye çıkardı

Gıda ve enerji fiyatları enflasyonu düşük ülkelerde de sorunlar yaşanmasına ve rakamların yükselmesine yol açtı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) açıklamasında, son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında etkili olduğu kaydedilerek ülkede enflasyonun geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bilgisini aktardı.

ENFLASYON ARALIKTA YÜZDE 5,4 ARTTI

ONS, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi’nin geçen yılın aralık ayında yıllık bazda son 30 yılın en yüksek seviyesini görerek yüzde 5,4 artış kaydettiği bildirildi.

Ülkede geçen yılın aralık ayında TÜFE’nin yüzde 5,2 seviyesinde artış kaydetmesi beklenirken, enflasyon geçen yılın bir önceki ayında (kasım) yüzde 5,1 seviyesindeydi.

1992 YILINDA ENFLASYON YÜZDE 7,1 SEVİYESİNDEYDİ

ONS verilerine göre, ülkede enflasyon en son 1992 yılının Mart ayında yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Açıklamada, ülkede son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlarının enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında etkili olduğu kaydedildi.

"ENERJİ FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDERSE 1992'DEKİ SEVİYE UZAK DEĞİL"

Uzmanlara göre, enerji fiyatlarının artmaya devam etmesiyle gelecek dönemde de enflasyonda 1992 yılındaki seviyelere yeniden ulaşılması mümkün.

Merkezi Londra’da bulunan Capital Economics’in Ekonomisti Paul Dale, ülkede enflasyonun artık bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.