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    Gıdada KDV indirimi denetimi devam ediyor

    Temel gıda maddelerinin fiyatını düşürme noktasında yüzde 8 KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi sonrasında, yapılan indirimin marketteki etiketlere yansıyıp yansımaması kontrol ediliyor.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 13:03
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    Gıdada KDV indirimi denetimi devam ediyor

    Bursa, gıdada indirilen KDV'nin fiyatlara yansıyıp yansımadığının belirlenmesine ve vatandaşların bir mağduriyet yaşamamalarına yönelik denetimlerin yaygın yapıldığı illerden birisi.

    Bursa'da Gürsu ilçesinin zabıta ekipleri, ilçede bulunan marketlerde fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

    ETİKET VE KASA FİYATLARI KARŞILAŞTIRILIYOR

    Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, marketlerde yapılan denetimlerde temel gıda ürünlerinde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırması ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirildi.

    Reyonlarda bulunan ürünlerdeki etiket fiyatlarını inceleyen zabıta ekipleri raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı.

    Gıdada KDV indirimi denetimi devam ediyor #1

    FİYAT ARTIŞLARI DENETLENİYOR

    Tüketici haklarının ve halk sağlığının korunması hedefiyle denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, ilçe genelindeki marketlerde yaptıkları denetimlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarından, ürünlerin raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumuna kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

    Gıdada KDV indirimi denetimi devam ediyor #2


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