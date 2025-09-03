Gıdada taklit-tağşişli ürünler listesine güncelleme geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yaptığı denetimler sonucunda tespit ettiği uygunsuzlukları yayımlamayı sürdürüyor.

Sitede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

28 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Bu faaliyet doğrultusunda Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi) listesine 28 yeni ürün daha eklendi.

ZAYIFLAMA ÇAYINDAN İLAÇ ÇIKTI

Listede, baldan tereyağına, gazozdan kıymasına kadar birçok ürün yer aldı.

Buna göre; denetimler sonucu Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada satışa sunulan zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit edildi.

İZMİR'DE SUCUKTAN SAKATAT ÇIKTI

Bunun yanı sıra, İzmir'in Torbalı ilçesinde et ürünleri satışı yapan bir firmanın, dana sucuklara sakatat karıştırdığı tespit edildi.

İstanbul'un Esenler ilçesinde üretim yapan bir firmanın da siyah çaya gıda boyası karıştırdığı belirlendi.

