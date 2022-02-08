Gıdanın yüzde 33’ünü küçük ölçekli çiftçiler üretiyor

Türkiye tarıma verdiği değeri koronavirüs salgının sırasında daha da artırdı. Özel kuruluşlar da yaptığı araştırmalarla potansiyeli ortaya çıkartarak çeşitli destekler veriyor.

Cargill’in 2019 yılında başlattığı "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programını ile bugüne kadar 12 ilde 4 bine yakın çiftçiye ulaştı. Program kapsamında geçen yıl kuraklığa rağmen yüzde 23’e varan oranda verim artışı sağlandı.

YENİ HEDEF SERA GAZI EMİSYONUNU TAKİP ETMEK

Bu yıl Bursa ve Kocaeli’deki çiftçilerin de dahil edildiği program kapsamında tarlada sera gazı emisyonu takibi çalışması başlatılacak.

Bugüne kadar 12 ilde, mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisi 4 bine yakın çiftçiye ulaşan program kapsamında çiftçilere tarlaya özel danışmanlık hizmeti, eğitim, dijital araçlara erişim olanağı sundu.

400 BİN DEKAR ALANDA TOPRAK ANALİZİ YAPILDI

Dijital tarım uygulamaları dahilinde bugüne kadar yaklaşık 80 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 400 bin dekar alanda 3 bin 300’den fazla dijital toprak analizi yapıldı.

Programla birlikte 2021 yılında yapılan her 1 liralık yatırımın, 3,03 lira değerinde sosyal getirisi oldu. Böylece programın sosyal getirisi, başladığı günden bugüne yüzde 20 artış gösterdi.

“GIDANIN YÜZDE 33'ÜNÜ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ARAZİ SAHİBİ ÇİFTÇİLER ÜRETİYOR"

Cargill CEO’su Murat Tarakçıoğlu, düzenlenen çevrim içi basın toplantısında 2021 sezonunda elde edilen sonuçları paylaştı ve yapılan ölçümler gıdanın yüzde 33’ünü küçük ölçekli arazi sahibi çiftçilerin ürettiğini gösterdi.

Tarakçıoğlu, Sürdürülebilirlik Yönetimi konusunda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi ile gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında pilot bölgelerde tarladan plastik ve tehlikeli plastik atıkları toplayarak katma değer yarattıklarını aktardı.