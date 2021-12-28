Gimat: Market fiyatları daha da düşecek

Gimat: Market fiyatları daha da düşecek

Toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan, kurdaki gerilemenin sonucu olarak market fiyatlarının daha da düşeceğini bildirdi.

Temel kullanım malzemelerinin fiyatları dövizin yükselmesi gerekçe gösterilerek artıyordu. Döviz fiyatları düştü. Vatandaş şimdi market raflarında da bu düşüşü görmek istiyor.

GIDA TOPTANCILARI MARKET FİYATLARININ DÜŞECEĞİ GÖRÜŞÜNDE

Türkiye'nin önde gelen gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, kurdaki gerilemenin sonucu olarak market fiyatlarının daha da düşeceğini bildirdi.

"PİYASADA HİÇ BİR AKSAKLIK YOK"

Aydoğan, bir açıklama yaparak gerek üretim gerekse tedarik ve doğrudan lojistik süreçlerinde piyasada hiçbir aksaklık bulunmadığını belirtti.

"FİYATLARIN DÜŞMESİ KADEMELİ DEVAM EDECEK"

Kurdaki gerilemeyle market fiyatlarının da düşmeye başladığına işaret eden Aydoğan, "Fiyatlardaki bu düşüş mevcut ürünlerin sirkülasyonu ile kademeli olarak daha da düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.