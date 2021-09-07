Gine'deki askeri darbe alüminyum piyasasını etkileyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gine’de yaşanan askeri darbenin küresel alüminyum piyasalarında yarattığı etkiye değinerek ülkedeki Rus maden şirketlerinin durumunun belirsizliğine vurgu yaptı.

Gine’de, askeri darbe ile ülkedeki yabancı şirketlerin varlığı ve faaliyetlerinde belirsizlikler yaşanıyor.

Gine’deki askeri darbenin küresel alüminyum piyasalarında yarattığı etkiye de değinen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Gine’de yaşananlar küresel alüminyum pazarını olumsuz yönde etkileyebilecek, gerçekten ciddi bir olaydır. Ülkedeki Rus şirketlerinin çıkarlarının korunacağını umuyoruz.” diye konuştu.

RUSAL, GİNE’DEKİ DARBE NEDENİYLE ALÜMİNYUM ÜRETİMİNİN ÜÇTE BİRİNİ KAYBEDEBİLİR

Rus alüminyum sektörü yetkilileri, Rus madencilik şirketi ve dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden Rusal’ın, Gine’deki darbe nedeniyle alüminyum üretiminin üçte birini kaybedebileceği uyarısında bulunmuşlardı.