Giresun kalite fındık şubat ayına 22.50 lira ile başladı

TMO'nun taban fiyat açıklamasına göre Giresun'da fındık fiyatları, yeni aya ve haftaya 22 lira 50 kuruş ile 23 lira 50 kuruş bandından giriş yaptı.

Giresun'da üreticiler ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yeni sezonla birlikte fiyatların da dillendirmeye başladı. Geçen sene Avrupa'da düşen talep nedeni ile ihracatı azalan ürünün bu yılki hedefleri şimdiden belirlenmeye başladı.

Giresun'da yeni sezon Giresun kalite fındık, serbest piyasaya 22 liradan giriş yapmıştı. Fındık fiyatları 2021 yılının Ocak ayında 23 lira 50 kuruşla üzerinden işlem görürken, şubat ayında ise 50 randıman Giresun kalite fındık 22.50-23.50 değerine geldi.

2020 EKİM'DE FINDIĞIN FİYATI 27 LİRAYI BULMUŞTU

TMO'nun taban fiyat açıklamasının ardından 2020 yılının Ekim ayında 27 lira seviyelerine kadar çıkan fiyatlar daha sonra yavaş yavaş düşüş yaşadı.

FINDIK ÜRETİCİSİ FİYATLARIN YÜKSELMESİNİ BEKLİYOR

Fındık üreticisi ve tüccarı Erol Turan, üreticinin fındık fiyatlarının yükselmesini halen beklediğini belirterek "Üretici bir dönem 30 lira fiyat beklentisi içerisine girmişti ancak pandeminin ve fiyatların yükselmesini bekleyen emanetçilerin piyasaya fındık sürmemesi ve Avrupa'nın da çok fazla fındık talebinin bulunmaması nedeniyle ihracat azaldı. Böyle olunca da haliyle fiyatlar beklenilen seviyelere çıkmadı. Bundan sonra da 2020 fındığının aynı fiyat seviyelerinde gideceğini tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.