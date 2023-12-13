Giresun Limanı'ndan konteyner taşımacılığı hamlesi Karadeniz'in önemli bir noktasında daha konteyner taşımacılığı faaliyeti aktif hale geldi. Giresun'da başlayan konteyner taşımacılığı bölgedeki dış ticareti hızlandıracak.

AA

Konteyner taşımacılığı, ihracata lojiistik destek sağlıyor. Giresun Limanı'nda konteyner taşımacılığının başlaması da bölgedeki ihracatın hareketlenmesi anlamını taşıyor.

Giresun'dan yaklaşık 2 milyon dolarlık kedi maması, maden ve rafine yağ ürününün bulunduğu konteynerlerin yüklendiği gemi, Tekirdağ Limanı'na gitmek üzere yola çıktı.

Giresun Valisi Fatih Mehmet Serdengeçti, limanı ziyaret etti, konteyner taşımacılığına ilişkin bilgi aldı.

İthalat ve ihracatta yoğun trafiğin yaşandığı limanlardan biri

Serdengeçti, Giresun Limanı'nın son dönemde ithalat ve ihracatta yoğun trafiğin yaşandığı limanlardan biri olduğunu söyledi.

Konteyner taşımacılı daha da hızlanacak

Bu trafiğin konteyner taşımacılığıyla daha da hızlanacağını belirten Serdengeçti, şöyle konuştu:

Bu konteyner faaliyetinin hem ülkemiz hem bölge hem de Giresun ekonomimize önemli katkısı olacaktır. Bunu son derece önemsiyorum. İnşallah daha da gelişmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)