Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı 24,5 lira

Giresun Ticaret Borsası'na göre kentin serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 24,5 liradan başlangıç yaptı.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatı açıklamalarına odaklandığını ve 2021 ürünü fındık hasat dönemine 1,5 aydan az bir zaman kaldığını söyledi.

SEZONUN SONUNA DOĞRU GELİNİYOR

Yavaş yavaş mevcut sezonun sonuna gelindiğini, pazarda yeni mahsul dönemi için hazırlıkların devam ettiğini belirten Bölük, piyasanın, devlet tarafından yeni mahsul fındık rekoltesi ile TMO alım fiyatı açıklamalarına odaklandığını aktardı.

PAZARDA FİYAT DURAĞAN SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bölük, Giresun serbest piyasasında bir kilogram fındığın yeni haftaya 24,5 lira fiyattan başladığını ifade ederek, pazarda fiyat bakımından durağan seyrin sürdüğünü sözlerine ekledi.