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    Giresun'da bir yılda 5.6 milyar liralık fındık işlem gördü

    Giresun Ticaret Borsası'nda, 2020 yılında 5 milyar 495 milyon 59 bin 559 liralık fındık ve fındık mamullerinin işlem gördüğü bildirildi.
    • AA
    • 12.01.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 12:58
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    Giresun'da bir yılda 5.6 milyar liralık fındık işlem gördü

    Fındığı ile ünlü Giresun'un Ticaret Borsası'nda, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçen yıl borsada 5 milyar 650 milyon 772 bin lira değerinde çeşitli ürünlerin işlemlerinin gerçekleştiği belirtildi.

    5.5 MİLYAR LİRALIK FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ

    Giresun Ticaret Borsası'nda (GTB), işlem gören ürünlerde fındık ve fındık mamullerinin ilk sırada geldiği ifade edilen açıklamada, bu ürünlerin toplam değerinin 5 milyar 495 milyon 59 bin 559 lira olduğu aktarıldı.

    Giresun da bir yılda 5.6 milyar liralık fındık işlem gördü #1

    112.4 MİLYON LİRA DEĞERİNDE YAŞ ÇAY YAPRAĞI

    Açıklamada, GTB'de, 112 milyon 470 bin 639 lira değerinde yaş çay yaprağının yanı sıra 35 milyon 62 bin 302 liralık fındık yağı ve 8 milyon 179 bin 581 liralık diğer gıda maddelerinin işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

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