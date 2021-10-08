Giresun'da fındık fiyatı haftayı 24,5 liradan kapattı

Giresun'da kabuklu tombul fındığın kilogramı, haftayı bir miktar artışla 24,5 lira ile kapattı.

Giresun'da haftaya 24 liradan başlayan serbest piyasada fındık fiyatı, 50 kuruş artışla kilogram fiyatı 24,5 lira olarak işlem görüyor.

FINDIK FİYATI SEZONA 25 LİRADAN BAŞLAMIŞTI

Sezona kilogramı 25 liradan başlayan ve kısa sürede 26 lirayı gören fındık fiyatı, son 2 haftada 25 ila 24 lira arasında inişli çıkışlı fiyatlarla serbest piyasada işlem görmeye devam ediyor.

Pazartesi gününe de 24 liradan başlayan Giresun kalite kabuklu tombul fındık, yine haftayı 50 kuruş artışla 24,5 liradan kapattı.

ÜRETİCİ FINDIK KURUTAMAYINCA, TMO YERİNE SERBEST PİYASAYA YÖNELDİ

Fındık fiyatının yeni sezona kadar bu fiyatlarla devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Giresun’daki fındık tüccarlarından Mustafa Aydın, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) yönelmesi tavsiyesinde bulunarak “2021-2022 Fındık sezonu hava koşullarından dolayı çiftçimiz toplamada ve kurutmada zorlandı, bu sene fiyatın düşük olmasının sebebi bu koşullardan kaynaklanıyor, üreticilerimiz TMO’ya yöneldi ve biz de TMO’ya yönlendiriyoruz. Çünkü serbest piyasa ile TMO arasında 3,4 lira fiyat farkı var. Üreticiler TMO’ya değil de serbest piyasaya yönelmeye devam etmesi halinde sezon sonuna kadar fiyatlar aşağı yukarı bu fiyatlarda inişli çıkışlı devam eder. Serbest piyasada fındık fiyatının yükselmesi için vatandaşın ihtiyacı kadar pazara azar azar fındık getirmesi gerekir ya da TMO’ya yüklenmesi gerekir.

FİYATLAR 23-25 LİRA ARASINDA

Ancak fındığını kurutamayan üretici de TMO kriterlerine göre fındık kurutamayınca haliyle serbest piyasaya yöneldi ve fiyatlar da 23 ila 25 lira arasında gidip geldi.” dedi.