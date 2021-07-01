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- Giresun'da fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı
Giresun'da fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı
- AA
- 01.07.2021 - 10:54
- Güncelleme : 01.07.2021 - 11:01
Türkiye'de tahmini fındık rekoltesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca açıklanmadan önce bir dizi çalışma yürütülüyor.
REKOLTE TESPİT KOMİSYONU KURULDU
Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, müdürlükleri koordinasyonunda Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı rekolte tespit komisyonunun kurulduğunu belirtti.
ÇOTANAK SAYIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Komisyonun il geneldeki bahçelerde çotanak sayımları gerçekleştireceğini ifade eden Angın, saha çalışmalarının 10 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.
RAPOR BAKANLIK TARAFINDAN AÇIKLANACAK
Angın, verilerin toplanarak komisyon tarafından bir rapor haline getirileceğini, daha sonra bu raporun Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceğini kaydetti. Türkiye'de tahmini fındık rekoltesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanıyor.