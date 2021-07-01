Giresun'da fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, oluşturulan komisyonca 2021 yılı fındık rekoltesi tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.

Türkiye'de tahmini fındık rekoltesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca açıklanmadan önce bir dizi çalışma yürütülüyor.

REKOLTE TESPİT KOMİSYONU KURULDU

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, müdürlükleri koordinasyonunda Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı rekolte tespit komisyonunun kurulduğunu belirtti.

ÇOTANAK SAYIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Komisyonun il geneldeki bahçelerde çotanak sayımları gerçekleştireceğini ifade eden Angın, saha çalışmalarının 10 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

RAPOR BAKANLIK TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Angın, verilerin toplanarak komisyon tarafından bir rapor haline getirileceğini, daha sonra bu raporun Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceğini kaydetti. Türkiye'de tahmini fındık rekoltesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanıyor.