Giresun'da hava muhalefeti balıkçıları olumsuz etkiledi

Hava muhalefeti nedeniyle balık tezgahları boş kalırken, balık fiyatları da miktar yükseldi.

Karadeniz’de fırtına ve yağmurlu hava nedeniyle birçok balıkçı denize açılamadı.

Giresun’da balık çeşitleri azalırken, birçok balıkçı da tezgahını açamadı. Var olan balık fiyatları ise bir miktar yükseldi.

Kar yağışı ve soğuk havanın tezgahları olumsuz yönde etkilediğini belirten balıkçı esnafı Şaban Taha Erkin, "Denizde bu sezon hamsi ve balık bolluğu var ama hava muhalefeti nedeniyle birçok balıkçı denize açılmadı. Açılan bir iki balıkçı da boş dönmedi. Bu nedenle tezgahlarımızda yer alan Giresun yerli hamsisi ve balık çeşitleri biraz pahalı. Hamsinin kilosu 50 TL’den, istavrit ve mezgit ise 80 TL’den satılıyor. Yine de et ve tavuk fiyatlarına göre ucuz sayılır." dedi.

"Sert hava bir iki gün sürecek"

Bir iki gün hava şartları nedeniyle tezgahların boş olabileceğini belirten Şevki Güdük ise, "Denizlerdeki fırtına ve yağışlı hava tezgahları olumsuz etkiledi. Bir iki gün sert havanın devam etmesi bekleniyor. Bugün biraz yerli hamsi geldi ama yarın hiç gelmeyebilir. Bu nedenle hamsi, balık fiyatları biraz yüksek. Ancak önümüzdeki günlerde havaların düzelmesiyle bol ve daha ucuz hamsi umut ediyoruz." diye konuştu.

İHA'nın haberine göre vatandaşlar ise, bu yıl geçen yıla göre daha bol hamsi bulduklarını belirterek biraz da fiyatların uygun olmasını beklediklerini söyledi.