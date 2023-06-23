Giresun'da selin izleri havadan görüntülendi Giresun'un Duroğlu Beldesi sel ve su baskınlarından zarar görmüştü. Belde havadan görüntülenerek, zararın bilançosu gözler önüne serildi.

İHA

Son zamanlarda yağışların artmasıyla birlikte Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sel baskınları yaşandı.

Bir kaç gündür baskın olan şiddetli yağışlardan Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesi de etkilendi.

Beldede gece etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında sel, heyelan ve su baskınları yaşandı.

Zarar görüntülendi

Sel, su baskınları ve heyelanların zarar verdiği belde merkezi havadan görüntülendi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına yol açtı.

Büyük maddi hasar oluştu

Belde merkezinden geçen Çengel Deresi'nin taşması sonucu dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı.

Çok sayıda araç çamur yığınları altında kalırken, teresubat belde merkezinde hasara neden oldu.

Ev ve iş yerlerini su basarken, ekipler kepçe yardımı ile evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

Kurtarma çalışmalarına birçok ekip katıldı

Geceden bu yana kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, Kızılay, Jandarma ve AKUT ekipleri katılırken; sel, su baskınları ve heyelanların zarar verdiği Duroğlu Beldesi havadan görüntülendi.