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    Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı düşüşe başladı

    Fındık üreticileri geçtiğimiz ay hasatlarını tamamladı, kurumaları için fındıklarını geniş alanlara serdi ve satışını da gerçekleştirdi. Hala elinde fındık olanlar için fiyatlar düşüyor.
    • 28.09.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 16:21
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    Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı düşüşe başladı

    Üreticiler, elindeki fındığı satmak için çoğunlukla TMO’yu tercih etse de serbest piyasada fındık alımları sürüyor.

    Giresun’da kabuklu tombul fındığın fiyatı haftaya düşüşle başladı ve fındık fiyatı düşüşünü sürdürmeye devam ediyor.

    Tombul fındık fiyatı 47 liradan 46 liraya düştü

    Geçen hafta 47 liranın üzerinde başlayan fındık fiyatı, bugün itibarıyla 46 liraya kadar geriledi.

    Fiyat son iki günde 1 lira birden geriledi

    Son iki günde bir lira gerileyen fındık fiyatı, serbest piyasada 46-47 lira aralığında işlem görüyor. Fındık fiyatının bir süre daha düşüşünü sürdürebileceğini ifade eden bazı alıcılar, ihracat bazında da talebin olmadığını ileri sürdü.

    Serbest piyasada fiyatlar düşüşte

    İHA'nın haberine göre, fındık fiyatını kalitesinin da belirlediğini kaydeden fındık tüccarı Sezgin Kumaş, “Geçen haftalarda fındık fiyatı bir miktar yükselişe geçerek 48 liranın üzerine çıkmıştı ancak tekrar düşüşe geçti. Haftaya 47 lira bandında başlayan fındık fiyatı bugün itibarıyla 46 lira seviyesine geriledi. Ancak, fındık randımanı yüksek olursa yine de 47 liranın üzerinde alıcı bulabiliyor. Normal şartlarda ise serbest piyasada fındık fiyatı 46 lira seviyesinde.” dedi.

    Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı düşüşe başladı #1

    Üreticinin ürünü ihtiyacı kadar satması fiyatları dengede tutuyor

    Kumaş, “Normal şartlarda üretici pazara fındık getirmediğinde fiyatların yükselmesi gerekirdi. Buna rağmen serbest piyasada fiyatlar beklentilerin altında. Şu an piyasaya fındık inmiş olsa fiyatların daha da düşeceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda iyi ki üretici pazara yoğun bir fındık indirmiyor. Üretici ihtiyacı kadar satıyor ya da TMO’ya gidiyor bu da fiyatların daha da düşmesinin önüne geçiyor.

    "Bu yıl ihracat zayıf"

    Öte yandan ihracatçılarda da bir talep yok. Geçtiğimiz yıllarda bu aylarda aylık bazda 25-30 bin ton ihracat olurken, bu yeni sezon mahsulden eylül ayı için ihracatın 5 bin tonu bulmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hem ihracat düşük hem de üreticinin pazara fındık indirmesi zayıf.” diye konuştu.

    Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı düşüşe başladı #2

    Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı düşüşe başladı #3


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