Giresun'da serbest piyasada, fındık fiyatının TMO’yu geçmesi bekleniyor

Geçen sezon da yaşandığı gibi bu sezon da fındık fiyatlarının serbest piyasada TMO'nun açıklanan fiyat olan 54 lirayı geçebileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık alım fiyatını gelir destekleriyle 54 lira olarak açıklaması üreticiler tarafından olumlu karşılandı.

"Serbest piyasada fiyatlar yükselebilir"

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, serbest piyasanın geçen yıl 27 liradan başlayıp 48 liradan kapattığına dikkat çekerek, yine serbest piyasada fiyatların yükselebileceğini öngördüklerini söyledi.

"55-56 liraya hatta daha yüksek fiyatlara çıkabilir"

Açıklanan fındık fiyatı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Şahin, “Bugünkü şartlarda gelir destekleriyle beraber 54 lira iyi bir fiyat açıklandı. TMO’da gelir destekleri hariç 50 randımana göre Giresun kalite için 53, levant kalite 52 lira arı randıman farkı olarak alım yapacağını açıkladı. Dolayısıyla 50 randıman fındığı olan 52-53 liradan fındığını satarken, randımanı fazla olan üreticiler ise daha yüksek fiyatlardan satabilecektir ve bu fiyatlar da 55-56 liraya hatta daha yüksek fiyatlara çıkabilir.” dedi.

"Serbest piyasayı üretici belirleyecek"

Serbest piyasayı da oluşabilecek fiyatları da değerlendiren Şahin, “Serbest piyasada geçen her zaman TMO’nun altında fiyat oluşmaktadır. Ancak arz ve talebe göre değişmektedir. Geçen sezon 27 liradan başlayan serbest piyasa 48 liradan kapatmıştır. Bu sezon da 45 liranın üzerinde bir fiyattan başlayacağını düşünüyoruz. Bu fiyatın altına düşmez ancak, arz ve talebe göre yükselebilir ve hatta geçen sezon olduğu gibi TMO’nun alım fiyatının üzerine çıkabilir. Serbest piyasada fiyatların yükselmesi için üreticilerin kesinlikle emanete fındık vermemesi ve ihtiyacı kadar pazara indirmesi gerekir. Aksi halde serbest piyasada fındık fiyatı emanete fındık verilirse düşebilir. Bunun için serbest piyasayı belirleyecek olan üreticidir.” dedi.