Giresun'daki balıkçılar palamudun Doğu Karadeniz'e uğramamasından şikayetçi

Piraziz'de Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Batı Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğunun Doğu Karadeniz'de henüz görülmediğini ifade etti.

Türkiye'de 1 Eylül'de kalkan av yasağının ardından Batı Karadeniz'deki balıkçıların yüzü gülmeye başladı.

Sürekli olarak palamut bolluğu yaşandığı vurgulanırken, balıklar tezgahlarda yerini almaya başladı.

Giresun'un Piraziz ilçesi Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Batı Karadeniz’de palamut bolluğu yaşanırken, henüz Doğu Karadeniz’de ise beklenen avın yapılamadığını söyledi.

"Batıdaki palamut sürüsü doğuya doğru gelmedi"

Doğu Karadeniz’de palamut bolluğunun ekim ayı ortalarından sonra yaşanabileceğini belirten Hamdi Arslan, "Av sezonu öncesi palamut bolluğunun yaşanacağını öngörüyorduk öyle de oldu. Ancak şu an Batı Karadeniz kıyılarındaki balıkçılar palamut bolluğunu yaşıyor. Henüz batıdaki palamut sürüsü doğuya doğru gelmedi. Bizim beklentimiz ekim ayı ortalarına doğru Doğu Karadeniz’de de palamut bolluğunun yaşanacağıdır. Bu konuda doğudaki balıkçılar da rotalarını batıya doğru çevirmiş durumdadır." dedi.

"Beyaz et olarak tavuktan dahi ucuz"

İHA'nın haberine göre, palamut bolluğunun fiyatlara yansıdığını da ifade eden Arslan, "Tezgahlarda 70-80 liradan yer alan palamut fiyatları şu an 40 liraya kadar düştü. Neredeyse bir kilogramlık palamut 40-50 liradan satılıyor. Maliyetlere bakacak olursak oldukça uygun bir fiyattır. Beyaz et olarak tavuktan dahi ucuzdur. Bu fiyatın daha da düşeceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sezon balık severler özellikle palamuta doyacaklardır." diye konuştu.