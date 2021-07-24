Giresun’daki tıbbi aromatik bitki projeleri yüz güldürdü

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, topraksız seralarda tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesi çalışmalarından yüksek verim alındı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen "Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projeleri" kapsamında topraksız tarım çilek serası ve 2020 yılı içerisinde de örtü altı sebze seraları mavi yemiş, gilaburu ve kekik bahçesi kuruldu.

"TOPRAKSIZ TARIM SERALARI DAHA VERİMLİ"

Proje kapsamında saha çalışmalarını inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, “Topraksız tarım seraları, ilimizde yeni uygulanmaya başlanmış olup bu seralarda birim alandan elde edilen üretim miktarı diğer üretim tekniklerine göre daha üst seviyelerdedir. Bu seralarda üretimi yapılan çileklerin gelişimi ve verimi istenilen seviyelere ulaşmıştır. Örtü altı sebze yetiştiriciliği için seralarının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar da öteden beri desteklenmektedir.” dedi.

"ÇİFTÇİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"

Çiftçilerin yapılan çalışmalara ve verilen desteklere yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Angın, bu çalışmalarla birlikte Giresun’daki tarımsal üretim potansiyelinin arttığını belirtti. Angın, “Giresun toprak ve iklim yapısı dolayısıyla zengin bir floraya sahip olup, tıbbi-aromatik içeriğe ve ticari potansiyele sahip pek çok türün yetişebildiği görülmektedir. Bu bitkilerin önemli kısmı doğadan toplanarak kullanılmaktadır.





YENİ İŞ SAHALARI AÇILACAK

Bitki örtüsü açısından önemli avantajlara sahip İlimizde kırsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve klasik bitkilerin tarımına alternatif olarak ekonomik getirisi yüksek tıbbi bitkilerin standart üretiminin teşvik edilmesi ile bitki türleri korunacak ve yeni iş sahaları oluşacaktır.” şeklinde konuştu.