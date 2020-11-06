Giresunlu balıkçılar Karadeniz hamsisini bekliyor

Bu sezon palamut bolluğu yaşandığını belirten Giresun Piraziz Su Ürünle Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Karadeniz'de kasım ayının ortasına kadar hamsi avı yapılmasını beklediklerini belirtti.

Giresun Piraziz Su Ürünle Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay boyunca iyi seviyede palamut avcılığı gerçekleştirildiğini söyledi.

"KASIM VE ARALIK AYLARINDA PALAMUT OLACAK"

Sürüler halinde doğuya hareket eden palamudun hava şartlarının da etkisiyle geri dönmediğini belirten Arslan, "Bu nedenle avcılık son zamanlarda azaldı. Bundan sonraki süreçte geçen aylardaki kadar bol olmasa da yine tezgahlarda kasım ve aralık aylarında palamut olacak.

PALAMUTUN FİYATI UCUZ OLMAYACAK

Bol olmayınca artık ucuz da olmayacak maalesef." diye konuştu.

“PİYASADA SATILAN HAMSİ; MARMARA HAMSİSİ, KARADENİZ HAMSİSİ ŞU AN İÇİN YOK”

Arslan, bu yıl bolluk dolayısıyla palamut avcılığına yoğunlaşıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu süreçte hamsi olsa o da avlanırdı, balıkçılar hamsiyi bulamadı. Bu da Karadeniz kıyılarında hamsinin şu an için olmadığı anlamına geliyor. Büyük tekneler hamsi avı için Marmara'ya gitti. Piyasada satılan hamsi Marmara hamsisi, Karadeniz hamsisi şu an için yok. Karadeniz hamsisinden bu yıl çok da umutlu değiliz, şu ana kadar avlanması lazımdı ancak şu an için avcılık yok."

"DENİZ SUYU SICAKLIĞI YÜKSEK OLDUĞU İÇİN HAMSİ GELMEDİ"

Hava şartları ve deniz suyu sıcaklıklarının avcılık için önemli bir etken olduğuna işaret eden Arslan, "Deniz suyu sıcaklığı yüksek, belki de bunun için kıyılarımıza gelmemiş olabilir. Kasım ayının ortasına kadar hamsi avının Karadeniz'de yapılmasını bekliyoruz. Bu süre belki biraz daha uzayabilir. Bol hamsi avı şu an için söz konusu değil. Bu da fiyatlara olumsuz yansıyacaktır." dedi.