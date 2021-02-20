Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek

Ticaret Bakanlığı iş yeri kurulması ve yapılacak işlemleri daha pratik hale getirip, kırtasiyeyi azaltan dijital yöntemlerle çözmek için yeni bir uygulama daha başlatacak.

Ticaret Bakanlığı, şirket kuruluş sözleşmelerinin, ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda imzalanmasına olanak sağlayan düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İMZA BEYANI VERİLMESİ İÇİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE GİDİLMEYECEK

Buna göre, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, bunların ticaret siciline tescili sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) kaydedilecek. İmza beyanı verilmesi için ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmayacak.

İŞ YERİ AÇMAKTA DİJİTAL KOLAYLIK

Bu doğrultuda, ilgili kurum ve kuruluşlarla entegrasyon çalışmalarına başlandı. Süreç tamamlandığında girişimcilerin herhangi bir kuruma gitmeden bilgisayar başında şirket kurmaları mümkün hale gelecek.

ENTEGRASYON TAMAMLANANA KADAR FİZİKİ İMZA BEYANNAMESİ VERİLECEK

İmza verisinin elektronik ortamda teminine imkan tanıyacak entegrasyon tamamlanana kadar ve yine entegrasyon sağlanmasına rağmen yetkili olarak atanacak kişinin veri tabanında imza kaydının bulunmadığı durumlarda fiziki imza beyannamesi verilecek.

Fiziki imza beyannamesi ticaret sicili müdürlüklerinin yanı sıra noterlerde de verilebilecek. Limited şirket kuruluşlarında fiziki imza beyannamesi yalnızca ticaret sicili müdürlüklerinde verilebilecek.

Kişinin aynı ticari işletme veya şirketin sicil dosyasında daha önce temin edilen imza verisinin veya imza beyannamesinin bulunması halinde yeniden imza beyannamesi verilmeyecek. Yine kişinin şirketin aynı sicil çevresi içindeki şubesine yetkili olarak atanması durumunda daha önce verilmiş imza beyannamesi şube için de verilmiş kabul edilecek.

YABANCI ÜLKEDE BULUNAN İMZAYA YETKİLİ KİMSELER O ÜLKEDEKİ TÜRK KONSOLOSLUĞUNA GİRECEK

Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanları, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilecek.