Girme Barajı ekonomiye her yıl 32.3 milyon lira kazandıracak

Girme Barajı ekonomiye her yıl 32.3 milyon lira kazandıracak

Muğla'daki Yatağan Girme Barajı'nın milli ekonomiye yıllık 32 milyon 265 bin lira gelir artışı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muğla'daki önemli yatırımlardan Yatağan Girme Barajı'nın milli ekonomiye yıllık 32 milyon 265 bin lira gelir artışı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Yıldız, yapılan yatırımın topraktaki verimi artırdığını ve yöre halkının bu durumdan dolayı gelirinin artması ile yaşam standardının yükseldiğini dile getirdi.

"MODERN SULAMA VERİMİ ARTIRIYOR"

Burada modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya aldıklarını aktaran Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa imkan sağladığını vurguladı.

"YAŞAM STANDARDINI YÜKSELTİYOR"

Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğine, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğine dikkati çekti.

“YATAĞAN GİRME BARAJI'NIN ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

Muğla'daki önemli yatırımlardan Yatağan Girme Barajı'nın gövde dolgu, relokasyon yolu ve enjeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğinin altını çizen Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

“717 KİŞİYE DAHA İSTİHDAM SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR”

"Temelden 71.5 metre yüksekliği, 12.75 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak baraj çalışmalarının tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar tarım arazisi daha hizmete açılmış olacak. Bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 32 milyon 265 bin lira gelir artışı ve 717 kişiye daha istihdam sağlanması hedefleniyor."